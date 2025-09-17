Forkast (CGX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00174536 $ 0.00174536 $ 0.00174536 24J Rendah $ 0.0026938 $ 0.0026938 $ 0.0026938 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00174536$ 0.00174536 $ 0.00174536 24J Tinggi $ 0.0026938$ 0.0026938 $ 0.0026938 Sepanjang Masa $ 0.03869795$ 0.03869795 $ 0.03869795 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +3.77% Perubahan Harga (1D) +6.74% Perubahan Harga (7D) -0.65% Perubahan Harga (7D) -0.65%

Forkast (CGX) harga masa nyata ialah $0.00187412. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGX didagangkan antara $ 0.00174536 rendah dan $ 0.0026938 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGX sepanjang masa ialah $ 0.03869795, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGX telah berubah sebanyak +3.77% sejak sejam yang lalu, +6.74% dalam 24 jam dan -0.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Forkast (CGX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 385.34K$ 385.34K $ 385.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Bekalan Peredaran 175.01M 175.01M 175.01M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Forkast ialah $ 385.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGX ialah 175.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.20M.