Forky (FORKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01158817$ 0.01158817 $ 0.01158817 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -15.55% Perubahan Harga (7D) +6.25% Perubahan Harga (7D) +6.25%

Forky (FORKY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FORKY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FORKY sepanjang masa ialah $ 0.01158817, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FORKY telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -15.55% dalam 24 jam dan +6.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Forky (FORKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Forky ialah $ 16.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FORKY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.51K.