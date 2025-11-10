Forma Robotics Harga Hari Ini

Harga langsung Forma Robotics (FORMA) hari ini ialah $ 0.00486115, dengan 23.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FORMA kepada USD penukaran adalah $ 0.00486115 setiap FORMA.

Forma Robotics kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 482,553, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M FORMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FORMA didagangkan antara $ 0.0039483 (rendah) dan $ 0.00605943 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00605943, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147179.

Dalam prestasi jangka pendek, FORMA dipindahkan -12.56% dalam sejam terakhir dan +26.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Forma Robotics (FORMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 482.55K$ 482.55K $ 482.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 482.55K$ 482.55K $ 482.55K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

