Tokenomik Forma Robotics (FORMA)

Lihat cerapan utama tentang Forma Robotics (FORMA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:02:47 (UTC+8)
USD

Forma Robotics (FORMA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Forma Robotics (FORMA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 413.92K
$ 413.92K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 413.92K
$ 413.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00605943
$ 0.00605943
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00147179
$ 0.00147179
Harga Semasa:
$ 0.00413923
$ 0.00413923

Forma Robotics (FORMA) Maklumat

Forma Robotics is building the world’s first decentralized Robotics-as-a-Service (RaaS) network — powered by a fully modular, open-source robotic arm that anyone can build, deploy, and monetize. By combining robotics, crypto-native payments, and distributed compute, we enable individuals and companies to operate robots remotely and earn revenue from real-world automation tasks. Forma aims to make robotics accessible, permissionless, and owned by the community.

Laman Web Rasmi:
https://forma-robotics.com

Tokenomik Forma Robotics (FORMA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Forma Robotics (FORMA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FORMA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FORMA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FORMA, terokai FORMA harga langsung token!

FORMA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FORMA? Halaman ramalan harga FORMA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi