Fortress Loans (FTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00221206 $ 0.00221206 $ 0.00221206 24J Rendah $ 0.00227377 $ 0.00227377 $ 0.00227377 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00221206$ 0.00221206 $ 0.00221206 24J Tinggi $ 0.00227377$ 0.00227377 $ 0.00227377 Sepanjang Masa $ 14.12$ 14.12 $ 14.12 Harga Terendah $ 0.00165818$ 0.00165818 $ 0.00165818 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +0.77% Perubahan Harga (7D) +8.73% Perubahan Harga (7D) +8.73%

Fortress Loans (FTS) harga masa nyata ialah $0.00222899. Sepanjang 24 jam yang lalu, FTS didagangkan antara $ 0.00221206 rendah dan $ 0.00227377 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FTS sepanjang masa ialah $ 14.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00165818.

Dari segi prestasi jangka pendek, FTS telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan +8.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fortress Loans (FTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K Bekalan Peredaran 9.54M 9.54M 9.54M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Fortress Loans ialah $ 21.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FTS ialah 9.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.29K.