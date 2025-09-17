ForTube (FOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.167203$ 0.167203 $ 0.167203 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -1.73% Perubahan Harga (7D) -0.45% Perubahan Harga (7D) -0.45%

ForTube (FOR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOR sepanjang masa ialah $ 0.167203, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOR telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -1.73% dalam 24 jam dan -0.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ForTube (FOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 453.49K$ 453.49K $ 453.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 804.46K$ 804.46K $ 804.46K Bekalan Peredaran 563.72M 563.72M 563.72M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ForTube ialah $ 453.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOR ialah 563.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 804.46K.