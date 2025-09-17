Apakah itu Fortune Token (FRTN)

What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.

Berapakah nilai Fortune Token (FRTN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fortune Token (FRTN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fortune Token (FRTN) Berapakah nilai Fortune Token (FRTN) hari ini? Harga langsung FRTN dalam USD ialah 0.00140473 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FRTN ke USD? $ 0.00140473 . Lihat Harga semasa FRTN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Fortune Token? Had pasaran untuk FRTN ialah $ 400.87K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FRTN? Bekalan edaran FRTN ialah 285.35M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRTN? FRTN mencapai harga ATH sebanyak 0.091031 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRTN? FRTN melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FRTN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRTNialah -- USD . Adakah FRTN akan naik lebih tinggi tahun ini? FRTN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRTNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

