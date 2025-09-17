Apakah itu Forty Two DAO Token (FTD)

42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.

Forty Two DAO Token (FTD) Sumber Kertas putih Laman Web Rasmi

Tokenomik Forty Two DAO Token (FTD)

Memahami tokenomik Forty Two DAO Token (FTD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FTD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Forty Two DAO Token (FTD) Berapakah nilai Forty Two DAO Token (FTD) hari ini? Harga langsung FTD dalam USD ialah 0.08987 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FTD ke USD? $ 0.08987 . Lihat Harga semasa FTD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Forty Two DAO Token? Had pasaran untuk FTD ialah $ 1.45M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FTD? Bekalan edaran FTD ialah 16.10M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FTD? FTD mencapai harga ATH sebanyak 5.33 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FTD? FTD melihat harga ATL sebanyak 0.02496869 USD . Berapakah jumlah dagangan FTD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FTDialah -- USD . Adakah FTD akan naik lebih tinggi tahun ini? FTD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FTDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

