Forward Harga Hari Ini

Harga langsung Forward (FORWARD) hari ini ialah $ 0.00010007, dengan 0.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FORWARD kepada USD penukaran adalah $ 0.00010007 setiap FORWARD.

Forward kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 501,305, dengan bekalan edaran sebanyak 4.99B FORWARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FORWARD didagangkan antara $ 0.00010006 (rendah) dan $ 0.00010049 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02284765, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006808.

Dalam prestasi jangka pendek, FORWARD dipindahkan -0.19% dalam sejam terakhir dan -7.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Forward (FORWARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 501.31K$ 501.31K $ 501.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 501.87K$ 501.87K $ 501.87K Bekalan Peredaran 4.99B 4.99B 4.99B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Forward ialah $ 501.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FORWARD ialah 4.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 501.87K.