Tokenomik Forward (FORWARD)

Lihat cerapan utama tentang Forward (FORWARD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:02:54 (UTC+8)
USD

Forward (FORWARD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Forward (FORWARD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 499.83K
$ 499.83K
Jumlah Bekalan:
$ 5.00B
$ 5.00B
Bekalan Edaran:
$ 4.99B
$ 4.99B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 500.40K
$ 500.40K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02284765
$ 0.02284765
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00010038
$ 0.00010038

Forward (FORWARD) Maklumat

Forward is the WordPress of Web3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. With Forward’s intuitive design, any user irrespective of their technical knowledge can sign-up to Forward, select a dApp in the Forward Marketplace, customize it and deploy it with just a few clicks.

Developers can build, customize and publish their templates to be monetized on the Marketplace.

Highlights:

  1. No code drag-and-drop interface to build, customize and deploy dApps.
  2. Intuitive design for non-technical users.
  3. Monetize the usage of built dApp templates
  4. Open marketplace
Laman Web Rasmi:
https://forwardprotocol.io/
Kertas putih:
https://docs.forwardprotocol.io/

Tokenomik Forward (FORWARD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Forward (FORWARD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FORWARD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FORWARD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FORWARD, terokai FORWARD harga langsung token!

FORWARD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FORWARD? Halaman ramalan harga FORWARD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

