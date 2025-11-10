Tokenomik Foundry (FDRY)

Tokenomik Foundry (FDRY)

Lihat cerapan utama tentang Foundry (FDRY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:03:01 (UTC+8)
USD

Foundry (FDRY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Foundry (FDRY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 744.88K
Jumlah Bekalan:
$ 999.98M
Bekalan Edaran:
$ 999.98M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 744.88K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00188783
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00074489
Foundry (FDRY) Maklumat

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

Laman Web Rasmi:
https://getfoundry.app/
Kertas putih:
https://getfoundry.app/whitepaper

Tokenomik Foundry (FDRY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Foundry (FDRY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FDRY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FDRY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FDRY, terokai FDRY harga langsung token!

FDRY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FDRY? Halaman ramalan harga FDRY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

