FOUR Harga Hari Ini

Harga langsung FOUR (FOUR) hari ini ialah $ 0.00000778, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FOUR kepada USD penukaran adalah $ 0.00000778 setiap FOUR.

FOUR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,784.6, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FOUR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FOUR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0006579, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000651.

Dalam prestasi jangka pendek, FOUR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FOUR (FOUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa FOUR ialah $ 7.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOUR ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.78K.