FourCoin (FOUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -1.54% Perubahan Harga (7D) +3.77% Perubahan Harga (7D) +3.77%

FourCoin (FOUR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOUR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOUR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOUR telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -1.54% dalam 24 jam dan +3.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FourCoin (FOUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Bekalan Peredaran 444.00B 444.00B 444.00B Jumlah Bekalan 444,000,000,000.0 444,000,000,000.0 444,000,000,000.0

Had Pasaran semasa FourCoin ialah $ 1.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOUR ialah 444.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 444000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.14M.