Fourth Star (FSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.090011$ 0.090011 $ 0.090011 Harga Terendah $ 0.00380003$ 0.00380003 $ 0.00380003 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +55.02% Perubahan Harga (7D) +55.02%

Fourth Star (FSTR) harga masa nyata ialah $0.02170239. Sepanjang 24 jam yang lalu, FSTR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FSTR sepanjang masa ialah $ 0.090011, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00380003.

Dari segi prestasi jangka pendek, FSTR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +55.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fourth Star (FSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 220.36K$ 220.36K $ 220.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Bekalan Peredaran 10.15M 10.15M 10.15M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Fourth Star ialah $ 220.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FSTR ialah 10.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.17M.