Fox inu Harga Hari Ini

Harga langsung Fox inu (FINU) hari ini ialah $ 0.00160126, dengan 7.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FINU kepada USD penukaran adalah $ 0.00160126 setiap FINU.

Fox inu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 158,303, dengan bekalan edaran sebanyak 98.86M FINU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FINU didagangkan antara $ 0.00148406 (rendah) dan $ 0.00162114 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00865818, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00134613.

Dalam prestasi jangka pendek, FINU dipindahkan +1.04% dalam sejam terakhir dan -42.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fox inu (FINU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 158.30K$ 158.30K $ 158.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 158.30K$ 158.30K $ 158.30K Bekalan Peredaran 98.86M 98.86M 98.86M Jumlah Bekalan 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Had Pasaran semasa Fox inu ialah $ 158.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FINU ialah 98.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98861777.11371821. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 158.30K.