Foxy (FOXY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00231896 $ 0.00231896 $ 0.00231896 24J Rendah $ 0.00238919 $ 0.00238919 $ 0.00238919 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00231896$ 0.00231896 $ 0.00231896 24J Tinggi $ 0.00238919$ 0.00238919 $ 0.00238919 Sepanjang Masa $ 0.03032542$ 0.03032542 $ 0.03032542 Harga Terendah $ 0.0011223$ 0.0011223 $ 0.0011223 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) -1.70% Perubahan Harga (7D) -11.29% Perubahan Harga (7D) -11.29%

Foxy (FOXY) harga masa nyata ialah $0.00234308. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOXY didagangkan antara $ 0.00231896 rendah dan $ 0.00238919 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOXY sepanjang masa ialah $ 0.03032542, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0011223.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOXY telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -1.70% dalam 24 jam dan -11.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Foxy (FOXY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.76M$ 13.76M $ 13.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.48M$ 23.48M $ 23.48M Bekalan Peredaran 5.86B 5.86B 5.86B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Foxy ialah $ 13.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOXY ialah 5.86B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.48M.