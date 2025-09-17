Apakah itu FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

FPI Bank Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FPI Bank (FPIBANK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FPI Bank (FPIBANK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FPI Bank.

Semak FPI Bank ramalan harga sekarang!

Tokenomik FPI Bank (FPIBANK)

Memahami tokenomik FPI Bank (FPIBANK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FPIBANK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FPI Bank (FPIBANK) Berapakah nilai FPI Bank (FPIBANK) hari ini? Harga langsung FPIBANK dalam USD ialah 0.0039771 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FPIBANK ke USD? $ 0.0039771 . Lihat Harga semasa FPIBANK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FPI Bank? Had pasaran untuk FPIBANK ialah $ 2.58M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FPIBANK? Bekalan edaran FPIBANK ialah 647.95M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FPIBANK? FPIBANK mencapai harga ATH sebanyak 0.093765 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FPIBANK? FPIBANK melihat harga ATL sebanyak 0.00171803 USD . Berapakah jumlah dagangan FPIBANK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FPIBANKialah -- USD . Adakah FPIBANK akan naik lebih tinggi tahun ini? FPIBANK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FPIBANKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

