FPI Bank Harga (FPIBANK)

1 FPIBANK ke USD Harga Langsung:

$0.00398441
-5.00%1D
USD
FPI Bank (FPIBANK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:14:28 (UTC+8)

FPI Bank (FPIBANK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00395842
24J Rendah
$ 0.00430076
24J Tinggi

$ 0.00395842
$ 0.00430076
$ 0.093765
$ 0.00171803
+0.42%

-5.24%

-20.41%

-20.41%

FPI Bank (FPIBANK) harga masa nyata ialah $0.0039771. Sepanjang 24 jam yang lalu, FPIBANK didagangkan antara $ 0.00395842 rendah dan $ 0.00430076 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FPIBANK sepanjang masa ialah $ 0.093765, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00171803.

Dari segi prestasi jangka pendek, FPIBANK telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, -5.24% dalam 24 jam dan -20.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FPI Bank (FPIBANK) Maklumat Pasaran

$ 2.58M
--
$ 3.85M
647.95M
964,999,998.0
Had Pasaran semasa FPI Bank ialah $ 2.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FPIBANK ialah 647.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 964999998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.85M.

FPI Bank (FPIBANK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FPI Bank kepada USD adalah $ -0.000220177200165252.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FPI Bank kepada USD adalah $ -0.0001134511.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FPI Bank kepada USD adalah $ +0.0014150704.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FPI Bank kepada USD adalah $ -0.0007385244449214285.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000220177200165252-5.24%
30 Hari$ -0.0001134511-2.85%
60 Hari$ +0.0014150704+35.58%
90 Hari$ -0.0007385244449214285-15.66%

Apakah itu FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

FPI Bank (FPIBANK) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

FPI Bank Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FPI Bank (FPIBANK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FPI Bank (FPIBANK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FPI Bank.

Semak FPI Bank ramalan harga sekarang!

FPIBANK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik FPI Bank (FPIBANK)

Memahami tokenomik FPI Bank (FPIBANK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FPIBANK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FPI Bank (FPIBANK)

Berapakah nilai FPI Bank (FPIBANK) hari ini?
Harga langsung FPIBANK dalam USD ialah 0.0039771 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FPIBANK ke USD?
Harga semasa FPIBANK ke USD ialah $ 0.0039771. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FPI Bank?
Had pasaran untuk FPIBANK ialah $ 2.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FPIBANK?
Bekalan edaran FPIBANK ialah 647.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FPIBANK?
FPIBANK mencapai harga ATH sebanyak 0.093765 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FPIBANK?
FPIBANK melihat harga ATL sebanyak 0.00171803 USD.
Berapakah jumlah dagangan FPIBANK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FPIBANKialah -- USD.
Adakah FPIBANK akan naik lebih tinggi tahun ini?
FPIBANK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FPIBANKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
FPI Bank (FPIBANK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

