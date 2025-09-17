Fractal (FCL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Harga Terendah $ 0.00102806$ 0.00102806 $ 0.00102806 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Fractal (FCL) harga masa nyata ialah $0.00114149. Sepanjang 24 jam yang lalu, FCL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FCL sepanjang masa ialah $ 1.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00102806.

Dari segi prestasi jangka pendek, FCL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fractal (FCL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 139.91K$ 139.91K $ 139.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 277.54K$ 277.54K $ 277.54K Bekalan Peredaran 122.57M 122.57M 122.57M Jumlah Bekalan 243,135,150.9888386 243,135,150.9888386 243,135,150.9888386

Had Pasaran semasa Fractal ialah $ 139.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FCL ialah 122.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 243135150.9888386. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 277.54K.