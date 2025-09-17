FRAKT (FRKT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +4.31% Perubahan Harga (7D) +4.31%

FRAKT (FRKT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRKT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRKT sepanjang masa ialah $ 2.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRKT telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +4.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FRAKT (FRKT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.29K$ 7.29K $ 7.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.85K$ 47.85K $ 47.85K Bekalan Peredaran 7.62M 7.62M 7.62M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa FRAKT ialah $ 7.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRKT ialah 7.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.85K.