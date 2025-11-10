FRAME Harga Hari Ini

Harga langsung FRAME (FRAME) hari ini ialah $ 0.00107056, dengan 2.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FRAME kepada USD penukaran adalah $ 0.00107056 setiap FRAME.

FRAME kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,070,561, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FRAME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FRAME didagangkan antara $ 0.00078259 (rendah) dan $ 0.0011455 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00314878, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00056805.

Dalam prestasi jangka pendek, FRAME dipindahkan +18.41% dalam sejam terakhir dan -58.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FRAME (FRAME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa FRAME ialah $ 1.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRAME ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07M.