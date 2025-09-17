France Coin (FRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00840597$ 0.00840597 $ 0.00840597 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) -0.41% Perubahan Harga (7D) +9.88% Perubahan Harga (7D) +9.88%

France Coin (FRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRA sepanjang masa ialah $ 0.00840597, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRA telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -0.41% dalam 24 jam dan +9.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

France Coin (FRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 215.29K$ 215.29K $ 215.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 215.29K$ 215.29K $ 215.29K Bekalan Peredaran 746.47M 746.47M 746.47M Jumlah Bekalan 746,471,385.003189 746,471,385.003189 746,471,385.003189

Had Pasaran semasa France Coin ialah $ 215.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRA ialah 746.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 746471385.003189. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 215.29K.