Frank (FRANK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00010755 Harga Terendah $ 0.00000317 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00%

Frank (FRANK) harga masa nyata ialah $0.00000515. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRANK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRANK sepanjang masa ialah $ 0.00010755, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000317.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRANK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frank (FRANK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.14K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.14K Bekalan Peredaran 997.79M Jumlah Bekalan 997,794,890.47851

Had Pasaran semasa Frank ialah $ 5.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRANK ialah 997.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997794890.47851. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.14K.