FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FrankenFrog (FFROG) Berapakah nilai FrankenFrog (FFROG) hari ini? Harga langsung FFROG dalam USD ialah 0.00000647 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FFROG ke USD? $ 0.00000647 . Lihat Harga semasa FFROG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FrankenFrog? Had pasaran untuk FFROG ialah $ 6.34K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FFROG? Bekalan edaran FFROG ialah 980.23M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FFROG? FFROG mencapai harga ATH sebanyak 0.00261126 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FFROG? FFROG melihat harga ATL sebanyak 0.00000342 USD . Berapakah jumlah dagangan FFROG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FFROGialah -- USD . Adakah FFROG akan naik lebih tinggi tahun ini? FFROG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FFROGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

