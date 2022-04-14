Tokenomik FrankenFrog (FFROG)

Tokenomik FrankenFrog (FFROG)

Lihat cerapan utama tentang FrankenFrog (FFROG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
FrankenFrog (FFROG) Maklumat

FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached.

The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships.

Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!

https://frankenfrog.xyz/

FrankenFrog (FFROG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FrankenFrog (FFROG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K
Jumlah Bekalan:
$ 980.23M
$ 980.23M$ 980.23M
Bekalan Edaran:
$ 980.23M
$ 980.23M$ 980.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00261126
$ 0.00261126$ 0.00261126
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000342
$ 0.00000342$ 0.00000342
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik FrankenFrog (FFROG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FrankenFrog (FFROG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FFROG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FFROG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FFROG, terokai FFROG harga langsung token!

FFROG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FFROG? Halaman ramalan harga FFROG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

