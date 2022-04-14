Memahami tokenomik Frankfrankfrank ($FRANK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Had tetap tentang bilangan token $FRANK yang boleh wujud secara keseluruhan.

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bilangan maksimum token $FRANK yang telah atau akan dicipta.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $FRANK, terokai $FRANK harga langsung token!