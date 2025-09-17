Frax Ether (FRXETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,411.96 $ 4,411.96 $ 4,411.96 24J Rendah $ 4,519.82 $ 4,519.82 $ 4,519.82 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,411.96$ 4,411.96 $ 4,411.96 24J Tinggi $ 4,519.82$ 4,519.82 $ 4,519.82 Sepanjang Masa $ 4,906.89$ 4,906.89 $ 4,906.89 Harga Terendah $ 1,137.25$ 1,137.25 $ 1,137.25 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) +4.99% Perubahan Harga (7D) +4.99%

Frax Ether (FRXETH) harga masa nyata ialah $4,492.8. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRXETH didagangkan antara $ 4,411.96 rendah dan $ 4,519.82 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRXETH sepanjang masa ialah $ 4,906.89, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,137.25.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRXETH telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +4.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frax Ether (FRXETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 501.45M$ 501.45M $ 501.45M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 501.45M$ 501.45M $ 501.45M Bekalan Peredaran 111.57K 111.57K 111.57K Jumlah Bekalan 111,574.139967646 111,574.139967646 111,574.139967646

Had Pasaran semasa Frax Ether ialah $ 501.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRXETH ialah 111.57K, dengan jumlah bekalan sebanyak 111574.139967646. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 501.45M.