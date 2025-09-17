Frax Price Index Share (FPIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.563327 $ 0.563327 $ 0.563327 24J Rendah $ 0.602041 $ 0.602041 $ 0.602041 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.563327$ 0.563327 $ 0.563327 24J Tinggi $ 0.602041$ 0.602041 $ 0.602041 Sepanjang Masa $ 14.2$ 14.2 $ 14.2 Harga Terendah $ 0.3175$ 0.3175 $ 0.3175 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) +2.09% Perubahan Harga (7D) +2.09%

Frax Price Index Share (FPIS) harga masa nyata ialah $0.571081. Sepanjang 24 jam yang lalu, FPIS didagangkan antara $ 0.563327 rendah dan $ 0.602041 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FPIS sepanjang masa ialah $ 14.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3175.

Dari segi prestasi jangka pendek, FPIS telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +2.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frax Price Index Share (FPIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.44M$ 20.44M $ 20.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.22M$ 57.22M $ 57.22M Bekalan Peredaran 35.73M 35.73M 35.73M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Frax Price Index Share ialah $ 20.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FPIS ialah 35.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.22M.