Lagi Mengenai FRXUSD

Maklumat Harga FRXUSD

Laman Web Rasmi FRXUSD

Tokenomik FRXUSD

Ramalan Harga FRXUSD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Frax USD Logo

Frax USD Harga (FRXUSD)

Tidak tersenarai

1 FRXUSD ke USD Harga Langsung:

$0.999694
$0.999694$0.999694
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Frax USD (FRXUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:51:44 (UTC+8)

Frax USD (FRXUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.999155
$ 0.999155$ 0.999155
24J Rendah
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24J Tinggi

$ 0.999155
$ 0.999155$ 0.999155

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.97622
$ 0.97622$ 0.97622

-0.03%

+0.02%

+0.02%

+0.02%

Frax USD (FRXUSD) harga masa nyata ialah $0.999735. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRXUSD didagangkan antara $ 0.999155 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRXUSD sepanjang masa ialah $ 1.007, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.97622.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRXUSD telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frax USD (FRXUSD) Maklumat Pasaran

$ 60.50M
$ 60.50M$ 60.50M

--
----

$ 60.50M
$ 60.50M$ 60.50M

60.50M
60.50M 60.50M

60,495,096.28579152
60,495,096.28579152 60,495,096.28579152

Had Pasaran semasa Frax USD ialah $ 60.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRXUSD ialah 60.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 60495096.28579152. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.50M.

Frax USD (FRXUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Frax USD kepada USD adalah $ +0.00017021.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Frax USD kepada USD adalah $ +0.0000397894.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Frax USD kepada USD adalah $ -0.0008161836.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Frax USD kepada USD adalah $ -0.0000516953966419.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017021+0.02%
30 Hari$ +0.0000397894+0.00%
60 Hari$ -0.0008161836-0.08%
90 Hari$ -0.0000516953966419-0.00%

Apakah itu Frax USD (FRXUSD)

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Frax USD (FRXUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Frax USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Frax USD (FRXUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Frax USD (FRXUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Frax USD.

Semak Frax USD ramalan harga sekarang!

FRXUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Frax USD (FRXUSD)

Memahami tokenomik Frax USD (FRXUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FRXUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Frax USD (FRXUSD)

Berapakah nilai Frax USD (FRXUSD) hari ini?
Harga langsung FRXUSD dalam USD ialah 0.999735 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FRXUSD ke USD?
Harga semasa FRXUSD ke USD ialah $ 0.999735. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Frax USD?
Had pasaran untuk FRXUSD ialah $ 60.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FRXUSD?
Bekalan edaran FRXUSD ialah 60.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRXUSD?
FRXUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.007 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRXUSD?
FRXUSD melihat harga ATL sebanyak 0.97622 USD.
Berapakah jumlah dagangan FRXUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRXUSDialah -- USD.
Adakah FRXUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
FRXUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRXUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:51:44 (UTC+8)

Frax USD (FRXUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.