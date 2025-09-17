Frax USD (FRXUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.999155 $ 0.999155 $ 0.999155 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.999155$ 0.999155 $ 0.999155 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Harga Terendah $ 0.97622$ 0.97622 $ 0.97622 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.02%

Frax USD (FRXUSD) harga masa nyata ialah $0.999735. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRXUSD didagangkan antara $ 0.999155 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRXUSD sepanjang masa ialah $ 1.007, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.97622.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRXUSD telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frax USD (FRXUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.50M$ 60.50M $ 60.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.50M$ 60.50M $ 60.50M Bekalan Peredaran 60.50M 60.50M 60.50M Jumlah Bekalan 60,495,096.28579152 60,495,096.28579152 60,495,096.28579152

Had Pasaran semasa Frax USD ialah $ 60.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRXUSD ialah 60.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 60495096.28579152. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.50M.