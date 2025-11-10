Free Republic of Verdis Harga Hari Ini

Harga langsung Free Republic of Verdis (VERDIS) hari ini ialah $ 0.0000217, dengan 17.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VERDIS kepada USD penukaran adalah $ 0.0000217 setiap VERDIS.

Free Republic of Verdis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 21,670, dengan bekalan edaran sebanyak 998.40M VERDIS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VERDIS didagangkan antara $ 0.00002059 (rendah) dan $ 0.00002764 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00025723, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000722.

Dalam prestasi jangka pendek, VERDIS dipindahkan +2.47% dalam sejam terakhir dan -38.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K Bekalan Peredaran 998.40M 998.40M 998.40M Jumlah Bekalan 998,396,658.8320965 998,396,658.8320965 998,396,658.8320965

Had Pasaran semasa Free Republic of Verdis ialah $ 21.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VERDIS ialah 998.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998396658.8320965. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.67K.