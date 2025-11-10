FREEDA Harga Hari Ini

Harga langsung FREEDA (FREEDA) hari ini ialah $ 0.00000483, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FREEDA kepada USD penukaran adalah $ 0.00000483 setiap FREEDA.

FREEDA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,831.46, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FREEDA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FREEDA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004477, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000451.

Dalam prestasi jangka pendek, FREEDA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -4.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FREEDA (FREEDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.83K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.83K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa FREEDA ialah $ 4.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FREEDA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.83K.