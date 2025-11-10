FreeInnovGovHopeThrstX Harga Hari Ini

Harga langsung FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) hari ini ialah --, dengan 2.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIGHTX kepada USD penukaran adalah -- setiap FIGHTX.

FreeInnovGovHopeThrstX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,912.66, dengan bekalan edaran sebanyak 999.91M FIGHTX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIGHTX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, FIGHTX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

Had Pasaran semasa FreeInnovGovHopeThrstX ialah $ 4.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIGHTX ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999914913.72. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.91K.