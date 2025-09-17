FreeTrump ($TRUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.07546$ 0.07546 $ 0.07546 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) -1.60% Perubahan Harga (7D) +2.49% Perubahan Harga (7D) +2.49%

FreeTrump ($TRUMP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $TRUMP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $TRUMP sepanjang masa ialah $ 0.07546, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $TRUMP telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan +2.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FreeTrump ($TRUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 83.70K$ 83.70K $ 83.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.70K$ 83.70K $ 83.70K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa FreeTrump ialah $ 83.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $TRUMP ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.70K.