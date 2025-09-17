Lagi Mengenai FREGO

Maklumat Harga FREGO

Kertas putih FREGO

Laman Web Rasmi FREGO

Tokenomik FREGO

Ramalan Harga FREGO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

FREGO Logo

FREGO Harga (FREGO)

Tidak tersenarai

1 FREGO ke USD Harga Langsung:

$0.00029837
$0.00029837$0.00029837
-2.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
FREGO (FREGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:53:12 (UTC+8)

FREGO (FREGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00029566
$ 0.00029566$ 0.00029566
24J Rendah
$ 0.00031558
$ 0.00031558$ 0.00031558
24J Tinggi

$ 0.00029566
$ 0.00029566$ 0.00029566

$ 0.00031558
$ 0.00031558$ 0.00031558

$ 0.02039821
$ 0.02039821$ 0.02039821

$ 0.0000844
$ 0.0000844$ 0.0000844

-0.43%

-2.50%

+2.90%

+2.90%

FREGO (FREGO) harga masa nyata ialah $0.00029872. Sepanjang 24 jam yang lalu, FREGO didagangkan antara $ 0.00029566 rendah dan $ 0.00031558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FREGO sepanjang masa ialah $ 0.02039821, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000844.

Dari segi prestasi jangka pendek, FREGO telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, -2.50% dalam 24 jam dan +2.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FREGO (FREGO) Maklumat Pasaran

$ 269.91K
$ 269.91K$ 269.91K

--
----

$ 269.91K
$ 269.91K$ 269.91K

903.54M
903.54M 903.54M

903,544,909.3340869
903,544,909.3340869 903,544,909.3340869

Had Pasaran semasa FREGO ialah $ 269.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FREGO ialah 903.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 903544909.3340869. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 269.91K.

FREGO (FREGO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FREGO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FREGO kepada USD adalah $ +0.0000575924.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FREGO kepada USD adalah $ +0.0000731646.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FREGO kepada USD adalah $ -0.00005658733461851147.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.50%
30 Hari$ +0.0000575924+19.28%
60 Hari$ +0.0000731646+24.49%
90 Hari$ -0.00005658733461851147-15.92%

Apakah itu FREGO (FREGO)

FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

FREGO (FREGO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

FREGO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FREGO (FREGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FREGO (FREGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FREGO.

Semak FREGO ramalan harga sekarang!

FREGO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik FREGO (FREGO)

Memahami tokenomik FREGO (FREGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FREGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FREGO (FREGO)

Berapakah nilai FREGO (FREGO) hari ini?
Harga langsung FREGO dalam USD ialah 0.00029872 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FREGO ke USD?
Harga semasa FREGO ke USD ialah $ 0.00029872. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FREGO?
Had pasaran untuk FREGO ialah $ 269.91K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FREGO?
Bekalan edaran FREGO ialah 903.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FREGO?
FREGO mencapai harga ATH sebanyak 0.02039821 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FREGO?
FREGO melihat harga ATL sebanyak 0.0000844 USD.
Berapakah jumlah dagangan FREGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FREGOialah -- USD.
Adakah FREGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
FREGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FREGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:53:12 (UTC+8)

FREGO (FREGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.