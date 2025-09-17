FREGO (FREGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00029566 $ 0.00029566 $ 0.00029566 24J Rendah $ 0.00031558 $ 0.00031558 $ 0.00031558 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00029566$ 0.00029566 $ 0.00029566 24J Tinggi $ 0.00031558$ 0.00031558 $ 0.00031558 Sepanjang Masa $ 0.02039821$ 0.02039821 $ 0.02039821 Harga Terendah $ 0.0000844$ 0.0000844 $ 0.0000844 Perubahan Harga (1J) -0.43% Perubahan Harga (1D) -2.50% Perubahan Harga (7D) +2.90% Perubahan Harga (7D) +2.90%

FREGO (FREGO) harga masa nyata ialah $0.00029872. Sepanjang 24 jam yang lalu, FREGO didagangkan antara $ 0.00029566 rendah dan $ 0.00031558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FREGO sepanjang masa ialah $ 0.02039821, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000844.

Dari segi prestasi jangka pendek, FREGO telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, -2.50% dalam 24 jam dan +2.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FREGO (FREGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 269.91K$ 269.91K $ 269.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 269.91K$ 269.91K $ 269.91K Bekalan Peredaran 903.54M 903.54M 903.54M Jumlah Bekalan 903,544,909.3340869 903,544,909.3340869 903,544,909.3340869

Had Pasaran semasa FREGO ialah $ 269.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FREGO ialah 903.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 903544909.3340869. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 269.91K.