Fren Pet (FP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.617094 $ 0.617094 $ 0.617094 24J Rendah $ 0.634791 $ 0.634791 $ 0.634791 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.617094$ 0.617094 $ 0.617094 24J Tinggi $ 0.634791$ 0.634791 $ 0.634791 Sepanjang Masa $ 16.52$ 16.52 $ 16.52 Harga Terendah $ 0.153207$ 0.153207 $ 0.153207 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) +2.02% Perubahan Harga (7D) +10.00% Perubahan Harga (7D) +10.00%

Fren Pet (FP) harga masa nyata ialah $0.630209. Sepanjang 24 jam yang lalu, FP didagangkan antara $ 0.617094 rendah dan $ 0.634791 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FP sepanjang masa ialah $ 16.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.153207.

Dari segi prestasi jangka pendek, FP telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, +2.02% dalam 24 jam dan +10.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fren Pet (FP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Bekalan Peredaran 7.32M 7.32M 7.32M Jumlah Bekalan 7,315,887.55079623 7,315,887.55079623 7,315,887.55079623

Had Pasaran semasa Fren Pet ialah $ 4.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FP ialah 7.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7315887.55079623. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.61M.