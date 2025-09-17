Frencoin (FREN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0192473 $ 0.0192473 $ 0.0192473 24J Rendah $ 0.0200463 $ 0.0200463 $ 0.0200463 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0192473$ 0.0192473 $ 0.0192473 24J Tinggi $ 0.0200463$ 0.0200463 $ 0.0200463 Sepanjang Masa $ 0.02090933$ 0.02090933 $ 0.02090933 Harga Terendah $ 0.00869196$ 0.00869196 $ 0.00869196 Perubahan Harga (1J) -0.54% Perubahan Harga (1D) +1.13% Perubahan Harga (7D) +4.52% Perubahan Harga (7D) +4.52%

Frencoin (FREN) harga masa nyata ialah $0.01981634. Sepanjang 24 jam yang lalu, FREN didagangkan antara $ 0.0192473 rendah dan $ 0.0200463 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FREN sepanjang masa ialah $ 0.02090933, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00869196.

Dari segi prestasi jangka pendek, FREN telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, +1.13% dalam 24 jam dan +4.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frencoin (FREN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 637.62K$ 637.62K $ 637.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Bekalan Peredaran 32.18M 32.18M 32.18M Jumlah Bekalan 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Had Pasaran semasa Frencoin ialah $ 637.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FREN ialah 32.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.76M.