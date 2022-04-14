Tokenomik Frencoin (FREN)

Tokenomik Frencoin (FREN)

Lihat cerapan utama tentang Frencoin (FREN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Frencoin (FREN) Maklumat

Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025.

Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto.

Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.

Laman Web Rasmi:
https://amihan.gg/
Kertas putih:
https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155

Frencoin (FREN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Frencoin (FREN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 635.91K
Jumlah Bekalan:
$ 88.89M
Bekalan Edaran:
$ 32.18M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.76M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02090933
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00869196
Harga Semasa:
$ 0.01975728
Tokenomik Frencoin (FREN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Frencoin (FREN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FREN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FREN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FREN, terokai FREN harga langsung token!

FREN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FREN? Halaman ramalan harga FREN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.