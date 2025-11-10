Frenly Harga Hari Ini

Harga langsung Frenly (FRENLY) hari ini ialah $ 0.01258055, dengan 3.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FRENLY kepada USD penukaran adalah $ 0.01258055 setiap FRENLY.

Frenly kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,263,790, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M FRENLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FRENLY didagangkan antara $ 0.01221379 (rendah) dan $ 0.01338062 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02528089, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01167246.

Dalam prestasi jangka pendek, FRENLY dipindahkan -0.90% dalam sejam terakhir dan -39.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Frenly (FRENLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Frenly ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRENLY ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.