Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

Berapakah nilai Frens of Elon (FRENS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Frens of Elon (FRENS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomik Frens of Elon (FRENS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Frens of Elon (FRENS) Berapakah nilai Frens of Elon (FRENS) hari ini? Harga langsung FRENS dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FRENS ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa FRENS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Frens of Elon? Had pasaran untuk FRENS ialah $ 10.00K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FRENS? Bekalan edaran FRENS ialah 999.98M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRENS? FRENS mencapai harga ATH sebanyak 0.01529328 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRENS? FRENS melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FRENS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRENSialah -- USD . Adakah FRENS akan naik lebih tinggi tahun ini? FRENS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRENSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

