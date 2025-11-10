Freya Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Freya Protocol (FREYA) hari ini ialah $ 0.00963313, dengan 1.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FREYA kepada USD penukaran adalah $ 0.00963313 setiap FREYA.

Freya Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,812,155, dengan bekalan edaran sebanyak 500.31M FREYA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FREYA didagangkan antara $ 0.0094311 (rendah) dan $ 0.00979369 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04563979, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004021.

Dalam prestasi jangka pendek, FREYA dipindahkan -1.28% dalam sejam terakhir dan -12.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Freya Protocol (FREYA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Bekalan Peredaran 500.31M 500.31M 500.31M Jumlah Bekalan 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

