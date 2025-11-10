Tokenomik Freya Protocol (FREYA)

Tokenomik Freya Protocol (FREYA)

Lihat cerapan utama tentang Freya Protocol (FREYA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:51:36 (UTC+8)
Freya Protocol (FREYA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Freya Protocol (FREYA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M
Jumlah Bekalan:
$ 548.60M
$ 548.60M$ 548.60M
Bekalan Edaran:
$ 500.31M
$ 500.31M$ 500.31M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04563979
$ 0.04563979$ 0.04563979
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00985027
$ 0.00985027$ 0.00985027

Freya Protocol (FREYA) Maklumat

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

Laman Web Rasmi:
https://linktr.ee/Freya_Starfall
Kertas putih:
https://starfall-handbook.rosentica.jp/

Tokenomik Freya Protocol (FREYA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Freya Protocol (FREYA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FREYA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FREYA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FREYA, terokai FREYA harga langsung token!

FREYA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FREYA? Halaman ramalan harga FREYA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

