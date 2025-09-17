Fringe Finance (FRIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.082029$ 0.082029 $ 0.082029 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.52% Perubahan Harga (1D) -2.50% Perubahan Harga (7D) -22.19% Perubahan Harga (7D) -22.19%

Fringe Finance (FRIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRIN sepanjang masa ialah $ 0.082029, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRIN telah berubah sebanyak -2.52% sejak sejam yang lalu, -2.50% dalam 24 jam dan -22.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fringe Finance (FRIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 157.06K$ 157.06K $ 157.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 157.06K$ 157.06K $ 157.06K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Fringe Finance ialah $ 157.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRIN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 157.06K.