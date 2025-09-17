Frodo the Virtual Samurai (FROG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00077572 $ 0.00077572 $ 0.00077572 24J Rendah $ 0.00083161 $ 0.00083161 $ 0.00083161 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00077572$ 0.00077572 $ 0.00077572 24J Tinggi $ 0.00083161$ 0.00083161 $ 0.00083161 Sepanjang Masa $ 0.00852264$ 0.00852264 $ 0.00852264 Harga Terendah $ 0.00028943$ 0.00028943 $ 0.00028943 Perubahan Harga (1J) +2.27% Perubahan Harga (1D) +6.53% Perubahan Harga (7D) +6.44% Perubahan Harga (7D) +6.44%

Frodo the Virtual Samurai (FROG) harga masa nyata ialah $0.00082921. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROG didagangkan antara $ 0.00077572 rendah dan $ 0.00083161 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROG sepanjang masa ialah $ 0.00852264, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00028943.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROG telah berubah sebanyak +2.27% sejak sejam yang lalu, +6.53% dalam 24 jam dan +6.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Bekalan Peredaran 5.00B 5.00B 5.00B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Frodo the Virtual Samurai ialah $ 4.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROG ialah 5.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.15M.