Frog (FROG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00838249$ 0.00838249 $ 0.00838249 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) -4.54% Perubahan Harga (7D) -5.50% Perubahan Harga (7D) -5.50%

Frog (FROG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROG sepanjang masa ialah $ 0.00838249, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROG telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -4.54% dalam 24 jam dan -5.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frog (FROG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.49K$ 19.49K $ 19.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.49K$ 19.49K $ 19.49K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,091.47 999,996,091.47 999,996,091.47

Had Pasaran semasa Frog ialah $ 19.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROG ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996091.47. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.49K.