Lagi Mengenai FG

Maklumat Harga FG

Laman Web Rasmi FG

Tokenomik FG

Ramalan Harga FG

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Frog Games Logo

Frog Games Harga (FG)

Tidak tersenarai

1 FG ke USD Harga Langsung:

$0.00334703
$0.00334703$0.00334703
-5.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Frog Games (FG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:14:41 (UTC+8)

Frog Games (FG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00327378
$ 0.00327378$ 0.00327378
24J Rendah
$ 0.00357518
$ 0.00357518$ 0.00357518
24J Tinggi

$ 0.00327378
$ 0.00327378$ 0.00327378

$ 0.00357518
$ 0.00357518$ 0.00357518

$ 0.00381228
$ 0.00381228$ 0.00381228

$ 0.00264515
$ 0.00264515$ 0.00264515

-0.26%

-5.02%

+3.41%

+3.41%

Frog Games (FG) harga masa nyata ialah $0.00334703. Sepanjang 24 jam yang lalu, FG didagangkan antara $ 0.00327378 rendah dan $ 0.00357518 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FG sepanjang masa ialah $ 0.00381228, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00264515.

Dari segi prestasi jangka pendek, FG telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -5.02% dalam 24 jam dan +3.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frog Games (FG) Maklumat Pasaran

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

--
----

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

999.34M
999.34M 999.34M

999,339,637.381116
999,339,637.381116 999,339,637.381116

Had Pasaran semasa Frog Games ialah $ 3.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FG ialah 999.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999339637.381116. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.34M.

Frog Games (FG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Frog Games kepada USD adalah $ -0.000177096971806973.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Frog Games kepada USD adalah $ +0.0005467902.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Frog Games kepada USD adalah $ +0.0001457263.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Frog Games kepada USD adalah $ +0.000085774766240795.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000177096971806973-5.02%
30 Hari$ +0.0005467902+16.34%
60 Hari$ +0.0001457263+4.35%
90 Hari$ +0.000085774766240795+2.63%

Apakah itu Frog Games (FG)

Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Frog Games (FG) Sumber

Laman Web Rasmi

Frog Games Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Frog Games (FG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Frog Games (FG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Frog Games.

Semak Frog Games ramalan harga sekarang!

FG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Frog Games (FG)

Memahami tokenomik Frog Games (FG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Frog Games (FG)

Berapakah nilai Frog Games (FG) hari ini?
Harga langsung FG dalam USD ialah 0.00334703 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FG ke USD?
Harga semasa FG ke USD ialah $ 0.00334703. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Frog Games?
Had pasaran untuk FG ialah $ 3.34M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FG?
Bekalan edaran FG ialah 999.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FG?
FG mencapai harga ATH sebanyak 0.00381228 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FG?
FG melihat harga ATL sebanyak 0.00264515 USD.
Berapakah jumlah dagangan FG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FGialah -- USD.
Adakah FG akan naik lebih tinggi tahun ini?
FG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:14:41 (UTC+8)

Frog Games (FG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.