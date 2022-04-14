Tokenomik FrogeX (FROGEX)
FrogeX (FROGEX) Maklumat
FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token).
With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax.
Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands.
FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World’s Best EcoDefi token.
FrogeX (FROGEX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FrogeX (FROGEX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik FrogeX (FROGEX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik FrogeX (FROGEX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FROGEX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FROGEX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FROGEX, terokai FROGEX harga langsung token!
FROGEX Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju FROGEX? Halaman ramalan harga FROGEX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.