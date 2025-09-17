Apakah itu Frogg and Ratt (FRATT)

Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Frogg and Ratt (FRATT) Berapakah nilai Frogg and Ratt (FRATT) hari ini? Harga langsung FRATT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FRATT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa FRATT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Frogg and Ratt? Had pasaran untuk FRATT ialah $ 11.66K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FRATT? Bekalan edaran FRATT ialah 144.24M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRATT? FRATT mencapai harga ATH sebanyak 0.02413011 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRATT? FRATT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FRATT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRATTialah -- USD . Adakah FRATT akan naik lebih tinggi tahun ini? FRATT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRATTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

