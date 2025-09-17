Lagi Mengenai FRATT

Frogg and Ratt Logo

Frogg and Ratt Harga (FRATT)

Tidak tersenarai

1 FRATT ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Frogg and Ratt (FRATT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:53:12 (UTC+8)

Frogg and Ratt (FRATT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02413011
$ 0.02413011$ 0.02413011

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.18%

+9.95%

+9.95%

Frogg and Ratt (FRATT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRATT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRATT sepanjang masa ialah $ 0.02413011, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRATT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.18% dalam 24 jam dan +9.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frogg and Ratt (FRATT) Maklumat Pasaran

$ 11.66K
$ 11.66K$ 11.66K

--
----

$ 13.72K
$ 13.72K$ 13.72K

144.24M
144.24M 144.24M

169,696,969.0
169,696,969.0 169,696,969.0

Had Pasaran semasa Frogg and Ratt ialah $ 11.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRATT ialah 144.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 169696969.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.72K.

Frogg and Ratt (FRATT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Frogg and Ratt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Frogg and Ratt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Frogg and Ratt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Frogg and Ratt kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.18%
30 Hari$ 0-8.42%
60 Hari$ 0-4.74%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Frogg and Ratt (FRATT)

Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.

Frogg and Ratt (FRATT) Sumber

Laman Web Rasmi

Frogg and Ratt Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Frogg and Ratt (FRATT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Frogg and Ratt (FRATT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Frogg and Ratt.

Semak Frogg and Ratt ramalan harga sekarang!

FRATT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Frogg and Ratt (FRATT)

Memahami tokenomik Frogg and Ratt (FRATT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FRATT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Frogg and Ratt (FRATT)

Berapakah nilai Frogg and Ratt (FRATT) hari ini?
Harga langsung FRATT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FRATT ke USD?
Harga semasa FRATT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Frogg and Ratt?
Had pasaran untuk FRATT ialah $ 11.66K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FRATT?
Bekalan edaran FRATT ialah 144.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRATT?
FRATT mencapai harga ATH sebanyak 0.02413011 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRATT?
FRATT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FRATT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRATTialah -- USD.
Adakah FRATT akan naik lebih tinggi tahun ini?
FRATT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRATTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:53:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.