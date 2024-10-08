Tokenomik Frogg and Ratt (FRATT)

Lihat cerapan utama tentang Frogg and Ratt (FRATT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Frogg and Ratt (FRATT) Maklumat

Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network.

Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.

Laman Web Rasmi:
https://www.fratt.xyz/

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Frogg and Ratt (FRATT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.66K
Jumlah Bekalan:
$ 169.70M
Bekalan Edaran:
$ 144.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.72K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02413011
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Frogg and Ratt (FRATT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Frogg and Ratt (FRATT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FRATT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FRATT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FRATT, terokai FRATT harga langsung token!

FRATT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FRATT? Halaman ramalan harga FRATT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.