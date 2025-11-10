Froggi Harga Hari Ini

Harga langsung Froggi ($FROGGI) hari ini ialah $ 0.00113569, dengan 5.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $FROGGI kepada USD penukaran adalah $ 0.00113569 setiap $FROGGI.

Froggi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 87,174, dengan bekalan edaran sebanyak 76.74M $FROGGI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $FROGGI didagangkan antara $ 0.00107263 (rendah) dan $ 0.00113596 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00854903, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00101418.

Dalam prestasi jangka pendek, $FROGGI dipindahkan +1.08% dalam sejam terakhir dan -17.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Froggi ($FROGGI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 87.17K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 87.17K Bekalan Peredaran 76.74M Jumlah Bekalan 76,740,000.0

