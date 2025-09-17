Froggies (FRGST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.26% Perubahan Harga (7D) -2.10% Perubahan Harga (7D) -2.10%

Froggies (FRGST) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRGST didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRGST sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRGST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.26% dalam 24 jam dan -2.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Froggies (FRGST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.46K$ 30.46K $ 30.46K Bekalan Peredaran 31.91T 31.91T 31.91T Jumlah Bekalan 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Froggies ialah $ 9.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRGST ialah 31.91T, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.46K.