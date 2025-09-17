Froggy Friends (TAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 13.87 $ 13.87 $ 13.87 24J Rendah $ 14.23 $ 14.23 $ 14.23 24J Tinggi 24J Rendah $ 13.87$ 13.87 $ 13.87 24J Tinggi $ 14.23$ 14.23 $ 14.23 Sepanjang Masa $ 823.5$ 823.5 $ 823.5 Harga Terendah $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Perubahan Harga (1J) +0.64% Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) +5.58% Perubahan Harga (7D) +5.58%

Froggy Friends (TAD) harga masa nyata ialah $14.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAD didagangkan antara $ 13.87 rendah dan $ 14.23 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAD sepanjang masa ialah $ 823.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.51.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAD telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan +5.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Froggy Friends (TAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 142.32K$ 142.32K $ 142.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 142.32K$ 142.32K $ 142.32K Bekalan Peredaran 10.00K 10.00K 10.00K Jumlah Bekalan 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Had Pasaran semasa Froggy Friends ialah $ 142.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAD ialah 10.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.32K.